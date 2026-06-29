Ayah di Surabaya Tega Setubuhi Putri Kandung, Korban Sampai Hamil 4 Bulan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang ayah berinisial ST (47) di Surabaya tega menyetubuhi putri kandungnya sendiri hingga hamil empat bulan. Mirisnya, persetubuhn itu dilakukan selama satu tahun sejak 2025 hingga 2026 atau sejak korban berusia 16 tahun dan kini telah berusia 17 tahun.

Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Ganis Setyaningrum menjelaskan perbuatan bejat ini dilakukan sang ayah ketika istrinya sedang tertidur lelap.

Tersangka dan ibu korban ini sebenarnya telah bercerai. Namun, setiap minggu tersangka mengunjungi anaknya ke rumah istrinya di kawasna Sukolilo. Meski berpisah, ketiganya sering tidur bersama.

"Ayah kandung ini pada saat melakukan dengan korban ini pun dilakukan ada Ibunya. Namun, ibunya dalam kondisi sedang tertidur," kata Ganis saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (29/6).

Persetubuhan ini dilakukan tersangka setiap minggu, bahkan jika ibu korban tidak berada di rumah.

"Dilakukannya hampir setiap minggu. Bapak ini sering datang ke rumah mantan istrinya tersebut dan masih melakukan istilahnya tinggal bersama. Misalnya di hari libur ya Sabtu Minggu," katanya.

Kasus ini baru diketahui, setelah korban memberikan bercerita kepada ibunya bahwasanya tidak ingin tidur bersama ayahnya. Ibu korban memutuskan untuk melaporkan ke Polda Jatim. Tersangka ditangkap, Senin (22/6).

"Tersangka telah ditahan di rutan Polda Jawa Timur yaitu sejak tanggal 23 Juni 2026," jelasnya.