4 Tersangka Kericuhan Demo di Grahadi Mengaku Terpancing Ajakan Medsos

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mengungkap motif empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus kericuhan saat aksi demonstrasi Indonesia Darurat di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6) lalu.

Keempatnya mengaku datang ke lokasi aksi setelah melihat ajakan yang beredar di media sosial, kemudian ikut terlibat dalam tindakan anarkis merusak fasilitas gedung Grahadi , termasuk melempari petugas dengan batu.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiyawan mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap keempat tersangka, baik melalui berita acara pemeriksaan (BAP) maupun pendalaman isi telepon genggam mereka.

“Dari empat orang itu kami melakukan pemeriksaan mendalam, baik dalam bentuk berita acara pemeriksaan maupun pendalaman terhadap handphone yang mereka gunakan,” kata Luthfie, Minggu (28/6).

Tersangka pertama berinisial MA mengaku mengetahui adanya aksi setelah melihat unggahan akun media sosial Bara Api yang memuat ajakan 'Warga Surabaya Turun ke Jalan'. Selain itu, terdapat ajakan lain bertuliskan 'ayo main bola sekalian lihat demo'.

“Yang bersangkutan tertarik kemudian datang ke lokasi aksi,” ujarnya.

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Sementara itu, tersangka ARF mengaku melihat unggahan akun Instagram Barisan Rakyat Anti Penindasan (Bara Api) yang berisi aspirasi mengenai isu nasional.

Saat berada di lokasi, dia mengaku diajak membunyikan knalpot motor atau mblayer di depan Gedung Grahadi untuk memancing emosi massa, sebelum akhirnya ikut melempari petugas menggunakan batu.