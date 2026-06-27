Pembunuhan Wanita di Putat Jaya, Polisi Selidiki Jejak Pria yang Tinggal Bersama Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi masih memburu pelaku pembunuhan terhadap Suharti Ningsih (50), perempuan asal Dusun Jarak, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah kos di Jalan Putat Jaya Gang Lebar A, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kamar indekos pada Kamis (25/6) sekitar pukul 19.30 WIB. Hasil identifikasi awal menunjukkan korban mengalami luka tusuk di bagian dada serta sejumlah luka di tubuhnya.

Rani Sutarmi (47), warga sekitar mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan Rizky (19) cucu pemilik indekos. Awalnya, Rizky datang ke lokasi untuk membuka rumah kos yang saat itu dalam keadaan tergembok dari luar.

"Dia datang mau membuka pintu, tetapi tidak bisa karena tergembok. Sempat bertanya ke saya apakah tahu kuncinya dititipkan ke siapa, tetapi saya tidak tahu," kata Rani, Jumat (26/6).

Rizky bersama beberapa warga kemudian menjebol gembok tersebut karena tidak menemukan kunci.

Setelah masuk ke dalam rumah, Rizky melihat pintu kamar korban dalam keadaan terbuka, berbeda dari biasanya. Dia juga mencium bau amis yang menyengat sebelum akhirnya menghubungi keluarganya untuk mengecek kondisi di dalam kamar.

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Saat dilakukan pengecekan bersama, korban ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah.

Menurut Rani, korban telah tinggal di indekos tersebut lebih dari satu tahun bersama seorang pria berinisial YT. Selama tinggal di lokasi itu, keduanya dikenal sebagai pasangan dan tidak pernah terdengar terlibat pertengkaran.