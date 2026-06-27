Kuasa Hukum Ungkap Perkembangan Sosok Pria Terekam CCTV dalam Kasus Kematian ASN Bangkalan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kuasa hukum keluarga korban kasus kematian ASN Bangkalan RYS (50) Risang Bisma Wijaya mengungkapkan informasi mengenai sosok pria yang diduga membawa mobil korban ke area parkir Bandara Juanda sudah mulai teridentifikasi penyidik.

Namun, dia enggan membeberkan identitas maupun perkembangan penyelidikan karena khawatir mengganggu proses pengungkapan kasus.

"Yang memakai masker saat masuk bandara itu memang benar, tetapi identitas lengkapnya sudah diketahui penyidik. Saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh karena bisa mengganggu penyelidikan," kata Risang saat dihubungi, Sabtu (27/6).

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Sementara itu, informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pelaku berada di wilayah Malang disebut masih simpang siur dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Informasi itu sudah beredar sejak kemarin, tetapi masih liar dan belum bisa dipastikan," ucapnya.

Sebelumnya, seorang pria diduga menjadi pengemudi mobil dinas milik RYS (50) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditemukan tewas area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, terekam kamera pengawas atau CCTV.

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Dalam rekaman tersebut, mobil Toyota Innova berwarna hitam bernomor polisi M 1090 GP masuk parkir bandara pada, Sabtu (20/6) pukul 16.00 WIB.

Kuasa hukum keluarga Risang Bima Wijaya mengungkapkan berdasarkan rekaman CCTV, mobil tersebut hanya dikemudikan oleh pria tersebut dengan penumpang almarhumah RYS