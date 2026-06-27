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JPNN.com Jatim Kriminal Kasus Dugaan Korupsi Dana JKN di Jember Naik Babak, Kejari Sita Barang Bukti Elektronik

Kasus Dugaan Korupsi Dana JKN di Jember Naik Babak, Kejari Sita Barang Bukti Elektronik

Sabtu, 27 Juni 2026 – 09:34 WIB
Kasus Dugaan Korupsi Dana JKN di Jember Naik Babak, Kejari Sita Barang Bukti Elektronik - JPNN.com Jatim
Kepala Kejari Jember Yadyn Palebangan (tengah) saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu. ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember meningkatkan penyidikan dugaan korupsi klaim dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) periode 2019-2025. Penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita barang bukti elektronik untuk mengungkap kasus tersebut.

Kepala Kejari Jember Yadyn Palebangan mengatakan penggeledahan dan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan dugaan korupsi klaim dana JKN.

“Kami sudah menggeledah dan menyita barang bukti elektronik untuk menemukan bukti-bukti terkait kasus tersebut,” kata Yadyn saat dikonfirmasi, Jumat.

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Meski demikian, Yadyn belum bersedia mengungkap lokasi penggeledahan maupun jenis barang bukti yang disita. Menurut dia, seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penyidikan masih berjalan.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sekitar 30 saksi yang diduga mengetahui praktik dugaan korupsi klaim dana JKN selama periode 2019 hingga 2025.

“Kejari Jember juga sudah ekspose dengan ahli perhitungan keuangan negara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat besaran kerugian negara bisa diketahui,” ujarnya.

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Yadyn menjelaskan pemeriksaan para saksi dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pemufakatan jahat dalam dugaan manipulasi klaim program JKN.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, penyidik menduga terjadi praktik kecurangan berupa phantom billing dan upcoding yang melibatkan sejumlah rumah sakit.

Kejari Jember menggeledah dan menyita barang bukti elektronik dalam penyidikan dugaan korupsi klaim dana JKN periode 2019-2025.
Sumber Antara
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TAGS   korupsi JKN korupsi jkn jember Kejari Jember penyitaan barang bukti fraud jkn jember

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