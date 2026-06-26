Nenek di Surabaya Ditemukan Tewas Tanpa Busana dan Luka di Pergelangan Tangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang nenek bernama Wasijati (69) warga Jalan Candi Lontar III, Kecamatan Sambikerep, Surabaya ditemukan tewas di dalam rumahnya pada Selasa (23/6) sore. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana dengan sejumlah kejanggalan yang kini masih diselidiki polisi.

Keponakan korban Nia (28) mengatakan Wasijati pertama kali ditemukan oleh putri sulungnya Anik (40) saat pulang kerja sekitar pukul 17.00 WIB.

Menurut Nia, keluarga menduga kematian korban tidak wajar karena ditemukan luka yang diduga bekas terbakar di kedua pergelangan tangan serta perubahan warna pada wajah korban.

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"Saya mendapat cerita dari kedua putri korban, Anik dan Silvi, bahwa ibunya meninggal dalam keadaan tidak wajar. Ada luka di pergelangan tangan seperti luka bakar dan wajahnya menghitam," kata Nia, Rabu (24/6).

Sebelum menemukan korban, Anik sempat merasa curiga karena pagar rumah dalam keadaan tidak terkunci dan pintu rumah terbuka sedikit.

Saat masuk ke dalam rumah, dia mendapati ibunya tergeletak tengkurap tanpa busana di lorong yang menghubungkan ruang tamu dengan dapur.

"Posisinya tengkurap dan sudah tidak bernyawa," ujarnya.

Anik kemudian berteriak meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, warga berdatangan ke lokasi sebelum akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada polisi.