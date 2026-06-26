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Pria Terekam CCTV Tinggalkan Mobil Dinas ASN Bangkalan yang Tewas di Bandara Juanda

Jumat, 26 Juni 2026 – 18:20 WIB
Pria Terekam CCTV Tinggalkan Mobil Dinas ASN Bangkalan yang Tewas di Bandara Juanda - JPNN.com Jatim
Rekaman CCTV mengungkap sosok pria yang diduga mengantar ASN Bangkalan ke Bandara Juanda sebelum korban ditemukan tewas di dalam mobil dinasnya. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang pria diduga menjadi pengemudi mobil dinas milik Ruly Yunis Setiawati (50), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditemukan tewas area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, terekam kamera pengawas atau CCTV.

Dalam rekaman tersebut, mobil Toyota Innova berwarna hitam benomor polisi M 1090 GP masuk parkir bandara pada, Sabtu (20/6) pukul 16.00 WIB.

Kuasa hukum keluarga Risang Bima Wijaya mengungkapkan berdasarkan rekaman CCTV, mobil tersebut hanya dikemudikan oleh pria tersebut dengan penumpang almahumah Ruly.

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"Ciri-cirinya Masker warna putih, pakai kacamata minus, rambut rapi tipis kanan-kiri, kulit putih, dan mengenakan arloji pada pergelangan tangan kiri," ungkap Risang, Jumat (26/6).

Setibanya di parkiran bandara, pria tersebut keluar dari dalam mobil seorang diri kemudian berpindah ke kendaraan umum.

"Ke mana pria itu pergi, saat ini masih ditelusuri. Mudah-mudahan perkara ini lekas terungkap," katanya.

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Risang menegaskan bahwa keluarga tidak mengenali pria tersebut.

"Sebetulnya meski wajahnya ditutupi masker sudah bisa diketahui," katanya.

Rekaman CCTV mengungkap sosok pria yang diduga mengantar ASN Bangkalan ke Bandara Juanda sebelum korban ditemukan tewas di dalam mobil dinasnya
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TAGS   Bandara Juanda ASN Bangkalan misteri kematian asn bangkalan ASN Bangkalan tewas Bandara Juanda

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