Pria Terekam CCTV Tinggalkan Mobil Dinas ASN Bangkalan yang Tewas di Bandara Juanda

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang pria diduga menjadi pengemudi mobil dinas milik Ruly Yunis Setiawati (50), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditemukan tewas area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, terekam kamera pengawas atau CCTV.

Dalam rekaman tersebut, mobil Toyota Innova berwarna hitam benomor polisi M 1090 GP masuk parkir bandara pada, Sabtu (20/6) pukul 16.00 WIB.

Kuasa hukum keluarga Risang Bima Wijaya mengungkapkan berdasarkan rekaman CCTV, mobil tersebut hanya dikemudikan oleh pria tersebut dengan penumpang almahumah Ruly.

Baca Juga: Perhiasan ASN Bangkalan yang Tewas dalam Mobil Dinas di Bandara Juanda Hilang

"Ciri-cirinya Masker warna putih, pakai kacamata minus, rambut rapi tipis kanan-kiri, kulit putih, dan mengenakan arloji pada pergelangan tangan kiri," ungkap Risang, Jumat (26/6).

Setibanya di parkiran bandara, pria tersebut keluar dari dalam mobil seorang diri kemudian berpindah ke kendaraan umum.

"Ke mana pria itu pergi, saat ini masih ditelusuri. Mudah-mudahan perkara ini lekas terungkap," katanya.

Risang menegaskan bahwa keluarga tidak mengenali pria tersebut.

"Sebetulnya meski wajahnya ditutupi masker sudah bisa diketahui," katanya.