Gasak Ponsel Korban Saat Perayaan HUT Persebaya, Pria Asal Sidoarjo Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria asal Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Stevanus Febrianto (26), ditangkap anggota Polsek Wonokromo setelah diduga mencuri telepon genggam milik seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan usai menjadi korban pengeroyokan saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-99 Persebaya.

Korban diketahui bernama Mukhamat Hadori (30), warga Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Akibat kejadian itu, korban kehilangan satu unit ponsel Vivo dengan kerugian ditaksir mencapai Rp2,5 juta.

Kanit Reskrim Polsek Wonokromo Iptu Wasito Adi, mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Lumumba Dalam, belakang SPBU Ngagel, Surabaya, Kamis (18/6) sekitar pukul 01.30 WIB.

Sebelum kejadian, tersangka bersama sejumlah rekannya berkumpul di pintu keluar Terminal Bungurasih pada Rabu (17/6) malam.

Mereka sempat mengonsumsi minuman beralkohol sebelum berangkat menuju Stadion Gelora 10 November untuk mengikuti perayaan ulang tahun Persebaya.

Usai acara, rombongan pulang dan sempat berhenti di SPBU Ngagel untuk mengisi bahan bakar. Saat menunggu di sebuah warung kopi di sekitar lokasi, tersangka mendengar teriakan yang menyebut adanya “anak Arema”.

“Tersangka kemudian mendatangi sumber suara dan melihat seorang laki-laki tergeletak di pinggir jalan yang diduga baru saja menjadi korban pengeroyokan saat konvoi,” ujar Wasito.

Melihat korban dalam kondisi tidak berdaya, tersangka justru memanfaatkan situasi tersebut. Ia mendekati korban, kemudian memukul dan menginjak kepala korban sebelum mengambil ponsel yang berada di saku celananya.