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Fakta Baru, Eks Pengurus Perbakin Lakukan Pelecehan Kepada Atlet Sebanyak 5 Kali

Jumat, 26 Juni 2026 – 11:06 WIB
Fakta Baru, Eks Pengurus Perbakin Lakukan Pelecehan Kepada Atlet Sebanyak 5 Kali - JPNN.com Jatim
Eks pengurus Perbakin berinisial JL yang melakukan pelecehan seksual sebanyak lima kali kepada atlet di bawah umur. Foto: Tangkapan layar Instagram luthfie.daily

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Eks pengurus Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) Surabaya diduga melakukan pelecehan seksual sebanyak lima kali kepada atlet di bawah umur yang dia latih.

Korban berinisial DPM (15) dengan pelaku JL (52) merupakan anak didik dan pelatih menembak di Perbakin.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengungkapkan perbuatan tak senonoh tersebut dilakukan pelaku dengan dalih memberikan hukuman dan ketidaksengajaan.

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“Terlapor selalu memberi hukuman gelitikan kepada korban, apabila tidak memenuhi target, sedangkan pada siswa lain diberi hukuman fisik,” ungkap Hadi saat dikonfirmasi, Kamis (25/6).

Hadi menyebut tersangka sudah melakukan kekerasan seksual kepada korban sejak Februari 2026. Pelaku beralasan memberikan hukuman kepada bocah itu.

“Rentang februari 2026, terlapor melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak lima kali. Awalnya memberi hukuman gelitikan, tetapi juga mengelus bagian sensitif korban,” katanya.

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Hadi menyebut pelaku pernah mengajak korban ke kamar hotel di kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya pada Rabu (25/3). Hal itu dilakukan JL dengan alasan memberikan hukuman kepada DPM.

“Terlapor mengajak korban ke hotel Jalan Diponegoro, dengan dalih agar leluasa melakukan hukuman kepada korban. Sesampainya di kamar, korban dilecehkan,” ujarnya.

Eks pengurus Perbakin yang melakukan pelecehan seksual kepada atlet di bawah umur ternyata melakukan perbuatan bejatnya sebanyak lima ali kepada korban.
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TAGS   pelecehan seksual pelecehan seksual atlet pelecehan atlet perbakin atlet perbakin pelecehan seksual Polrestabes Surabaya

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