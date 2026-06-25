2 Pengedar Narkoba dari Kediri & Blitar Ditangkap, Barang Buktinya Bikin Geleng-geleng

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Satresnarkoba Polres Nganjuk membongkar jaringan peredaran narkotika lintas daerah hasil pengembangan kasus sabu yang sebelumnya diungkap pada 11 Juni 2026. Dari operasi tersebut, polisi menyita 210 gram sabu, 266 ribu butir pil dobel L, dan pil ekstasi.

Dua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial WS (37) warga Kabupaten Kediri dan MY (40) warga Kabupaten Blitar.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan penangkapan kedua pelaku merupakan hasil pengembangan dari perkara narkotika yang lebih dulu ditangani Satresnarkoba Polres Nganjuk.

“Benar, kedua terduga pelaku berhasil diamankan merupakan hasil pengembangan dari perkara narkotika yang sebelumnya telah kami ungkap,” kata Suria, Rabu (24/6).

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 210,03 gram, 2,5 butir pil ekstasi, serta 266.000 butir pil dobel L.

Menurut Suria, pengungkapan kasus bermula dari keterangan tersangka dalam perkara sabu yang telah diungkap sebelumnya. Berbekal informasi tersebut, petugas melakukan pengembangan hingga ke wilayah Bojonegoro dan berhasil mengidentifikasi jaringan pemasok narkotika.

“Kami tidak berhenti pada satu pelaku saja, tetapi terus menelusuri jaringan hingga ke pemasok dan pihak-pihak lain yang terlibat,” ujarnya.

WS ditangkap di sebuah kamar penginapan di wilayah Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, pada Senin (15/6) sekitar pukul 23.00 WIB.