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JPNN.com Jatim Kriminal Pengakuan Pelaku Pembacokan Remaja Saat Konvoi HUT Persebaya, Terpengaruh Miras

Pengakuan Pelaku Pembacokan Remaja Saat Konvoi HUT Persebaya, Terpengaruh Miras

Rabu, 24 Juni 2026 – 16:10 WIB
Pengakuan Pelaku Pembacokan Remaja Saat Konvoi HUT Persebaya, Terpengaruh Miras - JPNN.com Jatim
Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menangkap pelaku pembacokan kepada Gionaldo Abraham Dandel (18) saat konvoi HUT ke-99 Persebaya di Jalan Sumatera, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Kamis (18/6). Foto: tangkapan layar Instagram @luthfie.daily

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menangkap pelaku pembacokan kepada Gionaldo Abraham Dandel (18) saat konvoi HUT ke-99 Persebaya di Jalan Sumatera, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Kamis (18/6).

Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram luthfie.daily, Rabu (24/6), tersangka berinisial MN (21) mengaku seusai membacok korban melarikan diri karena takut.

Tersangka kabur ke rumah neneknya, di Desa Pengkol Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura.

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"Lihat medsos,Pak. Viral lalu saya takut, akhirnya lari,” kata MN.

Tersangka kemudian diamankan pada Sabtu (20/6) sekitar pukul 08.00 WIB, lalu dibawa ke Polrestabes Surabaya beserta barang bukti Celurit.

MN juga mengaku aksi pembacokan yang dilakukan kepada korban itu terpengaruh minuman keras, sebelum mengikuti perayaan HUT ke-99 Persebaya.

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“Minum depan gang.15 orang mabuk semua. Saya minum 10 sloki,” ucapnya.

Tersangka membacok korban sebanyak dua  kali, hingga mengenai bagian tangan sampai bercucuran darah.

Pelaku pembacokan remaja di Surabaya saat konvoi HUT ke-99 Persebaya, terpengaruh miras
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TAGS   Kapolrestabes Surabaya pelaku pembacokan remaja pelaku pembacokan konvoi Persebaya Pengakuan pelaku pembacokan

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