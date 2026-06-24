Polda Jatim Ungkap 3.157 Kasus Narkoba, Sita 85,66 Kg Sabu-Sabu & 22,2 Kg Kokain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur mencatat pengungkapan 3.157 kasus narkotika sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari ribuan kasus tersebut, polisi menetapkan 4.061 orang sebagai tersangka.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Kombes Muhammad Kurniawan mengatakan capaian pengungkapan kasus pada semester pertama tahun ini mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2025.

“Pada semester pertama tahun 2026 ini ada peningkatan dibanding semester pertama tahun 2025, yaitu sebesar 4,54 persen untuk jumlah kasus dan jumlah tersangka meningkat 4,91 persen,” kata Kurniawan.

Dari pengungkapan tersebut, Ditresnarkoba Polda Jatim dan jajaran berhasil menyita berbagai jenis narkotika dan obat-obatan terlarang.

Barang bukti yang diamankan meliputi 85,66 kilogram sabu, 82,44 kilogram ganja beserta 53 batang tanaman ganja, 60.999 butir ekstasi dan 234,99 gram bubuk ekstasi, 22,22 kilogram kokain, 10 kilogram metamfetamin, serta sekitar 3,65 juta butir obat keras berbahaya (okerbaya).

Khusus untuk kokain, Polda Jatim sebelumnya telah memusnahkan sebanyak 22,216 kilogram barang bukti yang ditemukan di kawasan Pantai Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

Pada kesempatan yang sama, Polda Jatim kembali melakukan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan empat kasus menonjol. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 33,346 kilogram sabu dan 39 kilogram ganja.

Kurniawan menyebut tingginya jumlah pengungkapan menunjukkan Jawa Timur masih menjadi wilayah yang rawan peredaran narkotika, baik yang melibatkan jaringan lokal maupun internasional.