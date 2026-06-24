Wanita di Blitar Selundupkan 600 Pil Dobel L Dibungkus Kondom untuk Pacarnya di Lapas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Lapas Kelas IIB Blitar menggagalkan upaya penyelundupan 600 butir pil dobel L yang diduga akan diberikan kepada seorang warga binaan.

Pil tersebut ditemukan pada seorang pengunjung wanita saat pemeriksaan kunjungan, Kamis (18/6).

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar Iswandi, mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari kecurigaan petugas perempuan yang melakukan penggeledahan badan terhadap pengunjung.

Saat pemeriksaan, petugas menemukan adanya kejanggalan pada tubuh pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan 600 butir pil dobel L yang disembunyikan dalam sebuah kondom dan dibawa menggunakan organ intim pelaku.



“Pada kegiatan kunjungan, kami menerjunkan dua petugas perempuan untuk melakukan penggeledahan badan terhadap pengunjung. Saat pemeriksaan ditemukan adanya kejanggalan, dan setelah diperiksa lebih lanjut ditemukan 600 butir pil dobel L yang dibungkus kondom,” kata Iswandi, Selasa (23/6).

Dari hasil pemeriksaan awal, wanita tersebut diketahui merupakan pacar salah satu warga binaan.

Baca Juga: Istri Napi Narkoba Selundupkan 240 Pil Koplo Dibungkus Kondom ke Lapas Lumajang

Dia diduga nekat melakukan penyelundupan karena dijanjikan imbalan sebesar Rp1,5 juta apabila berhasil memasukkan pil tersebut ke dalam lapas.

"Kalau berhasil memasukkan barang itu, yang bersangkutan dijanjikan upah Rp1,5 juta,” ujarnya.