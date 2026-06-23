Polisi Tangkap Komplotan Pencuri 16 Unit AC Outdoor di Kenpark Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polsek Kenjeran menangkap empat pelaku pencurian 16 unit AC outdoor di area Tribun Sport Kuda Kenjeran Park (Kenpark), Surabaya. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk beraksi serta satu unit sepeda motor yang dijadikan sarana kejahatan.

Keempat tersangka masing-masing berinisial EOBS (19) warga Bulak Setro Utara, Surabaya; AJ (21) dan IS (23) warga Bandung; serta MBZ (26) warga Nguling, Pasuruan.

Kapolsek Kenjeran Kompol Yuyus Andriastanto mengatakan para pelaku tidak mengambil seluruh unit AC dalam satu kali aksi. Mereka menjalankan pencurian secara bertahap dengan mengambil satu hingga dua unit AC outdoor setiap kali beraksi.

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“Mereka mengambil tidak langsung 16 unit. Namun, sekali beraksi mengambil dua AC outdoor hingga total 16 unit,” kata Yuyus, Selasa (23/6).

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diketahui bekerja di kandang kuda yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk memudahkan mereka mengakses area tribun pacuan kuda tempat AC outdoor terpasang.

Dalam menjalankan aksinya, tiga tersangka yakni EOBS, AJ, dan MBZ bertugas membongkar serta melepaskan AC outdoor menggunakan tang, besi, dan sejumlah peralatan lainnya.

Sementara IS berperan sebagai pengawas situasi di luar lokasi sekaligus menerima barang hasil curian dari rekannya.

Polisi mengungkap aksi pencurian tersebut dilakukan berulang kali. Terakhir, para pelaku mencuri satu unit AC outdoor pada 9 April 2026. Dua hari sebelumnya, mereka juga mengambil dua unit AC di lokasi yang sama.