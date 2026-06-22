Pelaku Pembacokan Pelajar Saat Konvoi HUT ke-99 Persebaya Ditangkap di Sampang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya akhirnya meringkus pelaku pembacokan terhadap seorang pelajar bernama Gionaldo Abraham Dandel (18) saat konvoi HUT ke-99 Persebaya di Jalan Sumatera Kota Surabaya, Kamis (18/6).

Pelaku berinisial MN (21) warga Kecamatan Pacarkembang ditangkap di tempat persembunyiaannya di Desa Pekol Pasarenan Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang, Sabtu (20/6) pukul 08.00 WIB.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Edy Herwiyanto menjelaskan pembacokan itu bermula saat rombongan pelaku dan korban diduga cekcok di Jalan Sumatera Kota Surabaya saat konvoi HUT ke-99 Persebaya.

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"Kemudian terjadi adu mulut antara pelaku dengan kelompok korban. Pada saat itulah terjadi keributan," kata Edy dikonfirmasi, Minggu (21/6).

Pelaku yang merasa terancam akhirnya mengeluarkan sebilah celurit dan menyabetkan ke rombongan korban yang akhirnya mengenai tangan salah satu korban hingga menyebabkan meninggal dunia.

"Saat ditangkap, pelaku mengaku bahwa memang membawa sajam dari rumah. Setelah Kejadian di lokasi, pelaku bertemu temannya dan di antar pulang," katanya.

Saat penangkapan, polisi turut mengamankan satu buah senjata tajam jenis celurit, helm dan pakaian milik pelaku.

Pelaku dijerat Pasal 458 ayat (1) dan atau Pasal 262 ayat (4) dan atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (mcr23/jpnn)