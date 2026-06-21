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Berawal dari Saling Ejek, Konvoi Motor di Surabaya Rusuh Hingga Bakar Motor Satpam

Minggu, 21 Juni 2026 – 16:10 WIB
Berawal dari Saling Ejek, Konvoi Motor di Surabaya Rusuh Hingga Bakar Motor Satpam - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pembakaran motor. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan hingga pembakaran sepeda motor milik petugas keamanan lingkungan (satpam) di kawasan Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Keempat pelaku ditangkap tim Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya bersama anggota Polsek Tenggilis Mejoyo setelah polisi melakukan penyelidikan melalui pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP), dan analisis rekaman CCTV.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung mengatakan kerusuhan terjadi di Jalan Raya Prapen, tepatnya di depan akses masuk Jalan Kyai Abdullah, Tenggilis Mejoyo, pada Rabu (17/6) sekitar pukul 01.30 WIB.

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"Petugas telah menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata David, Minggu (21/6).

Berdasarkan hasil penyelidikan, insiden bermula saat rombongan konvoi sepeda motor yang melintas terlibat saling ejek dengan sejumlah pemuda setempat.

Tidak lama berselang, rombongan tersebut kembali ke lokasi dengan jumlah massa lebih banyak hingga situasi berubah menjadi ricuh.

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Kelompok pelaku diduga melakukan pengejaran terhadap warga, merusak sejumlah fasilitas, serta membakar sepeda motor milik satpam yang sedang berjaga di pos keamanan.

Motor tersebut semula terparkir di sekitar pos, kemudian ditarik ke tengah Jalan Raya Prapen sebelum dibakar.

Polisi menangkap empat pelaku kerusuhan yang membakar motor satpam dan merusak fasilitas warga di kawasan Tenggilis Mejoyo, Surabaya.
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TAGS   konvoi rusuh konvoi motor rusuh polsek tenggilis mejoyo motor satpam dibakar pelaku pembakaran motor Polrestabes Surabaya

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