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Mengaku Korban Begal, Warga Pasuruan Ternyata Gadaikan Motor ke Teman

Minggu, 21 Juni 2026 – 13:08 WIB
Mengaku Korban Begal, Warga Pasuruan Ternyata Gadaikan Motor ke Teman - JPNN.com Jatim
Ilustrasi begal motor. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kasus yang sempat viral di media sosial terkait dugaan aksi begal di Kabupaten Pasuruan akhirnya terungkap. Seorang pria bernama Nur Kholik, warga Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, ternyata bukan korban pembegalan seperti yang sebelumnya beredar.

Hasil penyelidikan polisi menunjukkan sepeda motor yang disebut hilang bukan dirampas pelaku kejahatan, melainkan digadaikan sendiri oleh korban kepada temannya.

Kasi Humas Polres Pasuruan,Iptu Joko Suseno mengatakan fakta tersebut terungkap setelah petugas melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari korban.

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“Setelah dilakukan pendalaman, tidak ditemukan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal. Korban mengakui sepeda motor yang sempat dilaporkan hilang ternyata telah digadaikan kepada temannya,” ujar Joko, Sabtu (20/6).

Peristiwa itu bermula ketika Nur Kholik ditemukan warga dalam kondisi tidak sadarkan diri di Jalan Raya Purwosari-Pasuruan, tepatnya di Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, pada Senin (15/6) dini hari.

Warga kemudian membawa korban ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Mendapat laporan tersebut, anggota Polsek Wonorejo langsung melakukan pengecekan lokasi dan penyelidikan. Namun, di lokasi tidak ditemukan tanda-tanda terjadinya aksi begal maupun saksi yang mengetahui adanya tindak kriminal.

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Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku berangkat dari rumah untuk menemui temannya bernama Akmal di Pasar Wonorejo. Sekitar pukul 21.30 WIB, korban menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya kepada Akmal dengan nilai Rp2,5 juta.

“Korban juga mengakui sempat mentransfer sebagian uang hasil gadai kepada istrinya,” kata Joko.

Viral mengaku jadi korban begal, warga Pasuruan ternyata menggadaikan motornya ke teman. Polisi memastikan tak ada aksi begal dalam peristiwa tersebut
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TAGS   pasuruan warga pasuruan rekayasan begal warga pasuruan korban begal viral pasuruan

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