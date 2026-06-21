JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Cegah Gangguan Kamtibmas Bulan Suro, Polisi di Ngawi Sita 10 Motor Berknalpot Brong

Cegah Gangguan Kamtibmas Bulan Suro, Polisi di Ngawi Sita 10 Motor Berknalpot Brong

Minggu, 21 Juni 2026 – 11:46 WIB
Cegah Gangguan Kamtibmas Bulan Suro, Polisi di Ngawi Sita 10 Motor Berknalpot Brong - JPNN.com Jatim
Polsek Widodaren mengamankan sepuluh unit sepeda motor knalpot brong, dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, bersamaan dengan momen pengesahan warga baru perguruan silat. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Polsek Widodaren menyita sepuluh unit sepeda motor knalpot brong dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis saat momen pengesahan warga baru perguruan silat.

Kapolsek Widodaren AKP M Farid Suharta mengatakan kendaraan tersebut diamankan di area parkir salah satu sekolah di wilayah Kecamatan Widodaren, bersama delapan personel.

“Operasi ini dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Bulan Suro,” ujar Farid, Sabtu (20/6).

Baca Juga:

Sebagai upaya penegakan aturan, pihaknya sekaligus memberikan edukasi kepada para pelajar, agar tidak menggunakan knalpot brong yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Penertiban knalpot brong atau tidak sesuai spektek merupakan bagian dari langkah preventif, untuk menjaga kondusivitas wilayah di Bulan Suro,” tuturnya.

Anggota mengedepankan upaya preventif dan penegakan hukum secara humanis agar masyarakat dapat menjalankan seluruh rangkaian kegiatan Bulan Suro dengan aman, tertib, dan nyaman.

Baca Juga:

“Dukungan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Kabupaten Ngawi, khususnya wilayah Widodaren," imbuh dia.

Operasi ini mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah sebagai bentuk sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Polsek Widodaren mengamankan 10 motor berknalpot brong saat momen pengesahan warga baru perguruan silat demi menjaga kamtibmas selama Bulan Suro
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ngawi penertiban sepeda knalpot brong Polsek Widodaren penertiban sepeda motor ngawi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU