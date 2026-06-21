Cegah Gangguan Kamtibmas Bulan Suro, Polisi di Ngawi Sita 10 Motor Berknalpot Brong

jatim.jpnn.com, NGAWI - Polsek Widodaren menyita sepuluh unit sepeda motor knalpot brong dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis saat momen pengesahan warga baru perguruan silat.

Kapolsek Widodaren AKP M Farid Suharta mengatakan kendaraan tersebut diamankan di area parkir salah satu sekolah di wilayah Kecamatan Widodaren, bersama delapan personel.

“Operasi ini dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Bulan Suro,” ujar Farid, Sabtu (20/6).

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Sebagai upaya penegakan aturan, pihaknya sekaligus memberikan edukasi kepada para pelajar, agar tidak menggunakan knalpot brong yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Penertiban knalpot brong atau tidak sesuai spektek merupakan bagian dari langkah preventif, untuk menjaga kondusivitas wilayah di Bulan Suro,” tuturnya.

Anggota mengedepankan upaya preventif dan penegakan hukum secara humanis agar masyarakat dapat menjalankan seluruh rangkaian kegiatan Bulan Suro dengan aman, tertib, dan nyaman.

“Dukungan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Kabupaten Ngawi, khususnya wilayah Widodaren," imbuh dia.

Operasi ini mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah sebagai bentuk sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.