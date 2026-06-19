Polisi Buru Pelaku Pembacokan Tewaskan Pelajar SMA Saat Konvoi Ultah Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya memburu pelaku pembacokan terhadap seorang pelajar bernama Gionaldo (16) hingga meninggal dunia oleh orang tak dikenal saat konvoi acara Ulang Tahun ke-99 Persebaya, Rabu (17/6) malam.

Korban diduga terkena sabetan celurit ketika berusaha melerai pertikaian di Jalan Sumatera, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Mereka sempat menjalani perawatan di RS Ubaya Surabaya usai dibacok sebelum meninggal dunia pada Kamis (18/6) dini hari.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan pihaknya kini tengah menyelidiki peristiwa pembacokan tersebut.

"Masih lidik, mohon doanya secepatnya kami akan ungkap dan tangkap pelakunya," kata Edy dikonfirmasi, Kamis (18/6).

Sementara itu, kakak korban Sonya Cantika mengatakan awalnya korban pergi bersama kakak ketiganya berinisial D untuk mengikuti perayaan ulang tahun Persebaya.

Mereka melintas di Jalan Sumatera dan melihat adanya pertikaian. Kemudian, korban berniat membantu seseorang yang jatuh dari sepeda motor di tengah-tengah keributan tersebut. Namun, korban justru menjadi sasaran pembacokan oleh seseorang yang tak dikenal.

"(Detailnya) kurang tahu, cuma katanya ada yang bikin onar, terus jatuh yang bikin onar. Kemudian adik saya maunya itu melerai, membela, tapi malah yang bikin onar itu, malah bawa senjata tajam, terus adik saya iya (kena sasaran)," ujar Sonya.

Sonya belum mengetahui pasti luka yang dialami oleh adiknya tersebut. Seusai peristiwa pembacokan, korban langsung dibawa ke RS Ubaya, tetapi nyawanya tak tertolong.