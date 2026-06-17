JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Diduga Dipicu Provokasi, Bentrok Terjadi di Kalijudan Saat Pengesahan PSHT

Diduga Dipicu Provokasi, Bentrok Terjadi di Kalijudan Saat Pengesahan PSHT

Rabu, 17 Juni 2026 – 13:08 WIB
Diduga Dipicu Provokasi, Bentrok Terjadi di Kalijudan Saat Pengesahan PSHT - JPNN.com Jatim
Ilustrasi tawuran. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kericuhan terjadi saat malam pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) antaranggota di Kalijudan gang 10, 12 dan 14, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Rabu (17/6) pukul 00.30 WIB. Tiga orang dikabarkan menjadi korban akibat dalam insiden tersebut.

Salah satu warga Agus (42) mengungkapkan awalnya dia hendak tidur. Namun, dikejutkan dengan suara orang berlari. Dia memustuskan untuk mengecek dan mendapati sekelompok pemuda saling serang.

"Pas dilihat itu ada bentrok sehingga semua warga terbangun, itu bentrok antarpemuda," ujar Agus.

Baca Juga:

Agus menyebut tak tahu pasti siapa kelompok yang terlibat bentrok. Sebab, kebanyakan dari mereka menutupi wajahnya.

"Mereka membawa tongkat, besi, kayu, ada yang bawa petasan sehingga warga kaget," kata dia.

Saksi lain yang merupakan anggota pesilat mengatakan, bentrok ini bermula ketika anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang sedang konvoi menuju tempat pengesahan di Kenjeran Park. Diduga ada kelompok yang memprovokasi rombongan konvoi.

Baca Juga:

"(Yang memprovokasi) lari masuk kampung, dikejar arek-arek sampai masuk kampung," ungkap anggota pesilat yang tidak ingin disebut namanya ini.

Peristiwa ini sempat membuat warga resah. Beberapa warga bahkan terbangun dan menghalau kelompok tersebut agar bentrok tak semakin menjadi.

Detik-detik kericuhan malam pengesahan anggota baru PSHT di Kalijudan, tiga orang terluka
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kericuhan pengesahan anggota PSHT pengesahan anggota PSHT ricuh ricuh Kalijudan Jalan Kalijudan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU