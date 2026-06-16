JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Miris, Suami Ajak Istri yang Hamil Curi Motor di Surabaya hingga Bangkalan

Miris, Suami Ajak Istri yang Hamil Curi Motor di Surabaya hingga Bangkalan

Selasa, 16 Juni 2026 – 19:07 WIB
Miris, Suami Ajak Istri yang Hamil Curi Motor di Surabaya hingga Bangkalan - JPNN.com Jatim
Seorang suami berinisial MF (28) nekat mengajak istrinya RNF (21) yang sedang mengandung dua bulan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Foto: tangkapan layar Instagram luthfie.daily

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang suami berinisial MF (28) nekat mengajak istrinya RNF (21) yang sedang mengandung dua bulan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Aksi keduanya terungkap setelah membawa kabur sepeda motor Honda Stylo milik Abdul Karim (19), warga Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Peristiwa itu terjadi di kawasan Jalan Gembong Tebasan, Surabaya, pada Minggu (17/5) pagi.

Pengakuan disampaikan pelaku kepada Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan dalam sebuah video diinterogasi yang diunggah  melalui akun instagram luthfie.daily, Selasa (16/6).

Baca Juga:

“Iya, Pak. (hamil,red), bareng-bareng mencurinya,” kata MF kepada Kombes Luthfie.

MF juga mengaku aksinya itu bukanlah yang pertama melainkan kesebelas kalinya.

“Rungkut dua, Simokerto empat, sama yang di Ngaglik itu, Tunjungan itu dua, pas di Bangkalan dua, Pak. Iya, Pak (mencuri bareng-bareng,red),” ucap MF.

Baca Juga:

Perbuatan terakhir kedua tersangka dilakukan pada Minggu (17/5),sekira jam 06.30 WIB, di depan Dipo KAI, Jalan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya.

Keduanya nekat membawa kabur sepeda motor Honda Stylo bernopol M 3178 BN dikendari Abdul Karim (19), asal Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Aksi pasutri pencuri motor di Surabaya bikin geleng kepala. Sang suami mengajak istrinya yang tengah mengandung untuk menjalankan aksi pencurian
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polrestabes Surabaya Kota Surabaya pelaku pencurian sepeda motor suami istri curi motor pasutri curi motor surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU