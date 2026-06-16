Diduga Tersinggung Ejekan Skena, Pemuda Surabaya Jadi Korban Pengeroyokan di Bangkalan

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Seorang pemuda berinisial MR (22) warga Surabaya menjadi korban pengeroyokan di Jalan Raya Besel, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura pada Sabtu (13/6) malam.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan peristiwa bermula saat korban sedang nongkrong bersama tiga temannya di kawasan Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

Di lokasi yang sama, terdapat sekelompok pemuda lain yang berjumlah sekitar tujuh orang.

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“Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban awalnya berada di tempat nongkrong bersama teman-temannya. Kemudian terjadi kesalahpahaman dengan kelompok lain,” jelas Agung, Senin (15/6).

Situasi memanas setelah diduga adanya ejekan menggunakan kata 'skena' yang diarahkan kepada korban. Hal tersebut memicu cekcok antara kedua kelompok hingga berujung pada aksi pengeroyokan.

Pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti dari pertikaian tersebut, termasuk makna ejekan yang diduga memicu kemarahan korban dan kelompoknya.

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“Merasa tersinggung, akhirnya terjadi pertengkaran di lokasi kejadian. Informasinya seperti itu,” ujar Agung.

Warga yang berada di sekitar lokasi segera melerai kejadian tersebut, sementara para terduga pelaku melarikan diri sebelum polisi tiba di tempat kejadian.