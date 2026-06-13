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JPNN.com Jatim Kriminal Dua Spesialis Bobol Toko Lintas Provinsi Dibekuk, Ditangkap di Pekalongan & Batang

Dua Spesialis Bobol Toko Lintas Provinsi Dibekuk, Ditangkap di Pekalongan & Batang

Sabtu, 13 Juni 2026 – 16:10 WIB
Dua Spesialis Bobol Toko Lintas Provinsi Dibekuk, Ditangkap di Pekalongan & Batang - JPNN.com Jatim
Petugas menunjukkan dua terduga pelaku pencurian dengan pemberatan berinisial IJ (38) dan SB (37) yang ditangkap Sat Reskrim Polres Tulungagung, Jumat (12/6). (ANTARA/Dokumentasi pribadi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Reskrim Polres Tulungagung menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan di sejumlah toko di wilayah Tulungagung dan beberapa daerah lain lintas provinsi.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial IJ (38) dan SB (37).

Kasat Reskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiranata Tamba mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari laporan pencurian di sebuah toko bangunan di Kecamatan Ngantru pada Mei 2026.

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"Kasus ini berawal dari laporan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko bangunan di Kecamatan Ngantru. Dari hasil penyelidikan, identitas dan keberadaan pelaku berhasil kami ketahui," kata Andi, Jumat (12/6).

Setelah mengantongi identitas pelaku, polisi berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di Jawa Tengah untuk melakukan pengejaran.

Hasilnya, IJ ditangkap di Kabupaten Pekalongan, sedangkan SB diamankan di Kabupaten Batang pada Kamis (11/6). Kedua terduga pelaku kemudian dibawa ke Tulungagung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

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Menurut Andi, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan keduanya dalam sejumlah kasus pencurian lain yang memiliki pola serupa.

"Dari hasil pemeriksaan awal, keduanya diduga terlibat dalam beberapa kasus pencurian dengan pemberatan di sejumlah wilayah. Saat ini masih kami kembangkan," ujarnya.

Polres Tulungagung menangkap dua pria yang diduga terlibat pencurian dengan pemberatan di sejumlah toko lintas provinsi. Pelaku dibekuk di Pekalongan dan Batang
Sumber Antara
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TAGS   pencurian tulungagung pembobol toko pencurian lintas provinsi spesialis bobol toko kasus pencurian toko polres Tulungagung

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