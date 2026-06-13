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JPNN.com Jatim Kriminal Pembacokan Viral di Dinoyo Terungkap, Pelaku Mengaku Cemburu & Sempat Kabur ke Madura

Pembacokan Viral di Dinoyo Terungkap, Pelaku Mengaku Cemburu & Sempat Kabur ke Madura

Sabtu, 13 Juni 2026 – 12:07 WIB
Pembacokan Viral di Dinoyo Terungkap, Pelaku Mengaku Cemburu & Sempat Kabur ke Madura - JPNN.com Jatim
Polisi menangkap dua pria berinisial AM dan MRA yang diduga menjadi pelaku pembacokan terhadap RFSA (26), warga Lamongan, di Jalan Dinoyo, Surabaya. Foto: tangkapan layar Instagram Kapolrestabes Surabaya luthfie.daily

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi menangkap dua pria berinisial AM dan MRA yang diduga menjadi pelaku pembacokan terhadap RFSA (26) warga Lamongan di Jalan Dinoyo, Surabaya.

Kasus ini sempat menjadi perhatian publik setelah korban yang terluka parah terekam mengendarai sepeda motor menuju rumah sakit untuk mencari pertolongan.

Dalam video yang diunggah Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan melalui akun Instagram luthfie.daily salah satu pelaku mengaku aksi tersebut dipicu persoalan asmara.

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“Sering keluar berdua itu, Pak. Ada fotonya berdua juga ada. Bilangnya cuma teman saja,” ujar AM saat dimintai keterangan.

Pelaku mengaku sempat mengajak korban bertemu untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara langsung. Pertemuan itu dilakukan di kawasan belakang Marvel City.

Namun, pertemuan yang awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah berujung perkelahian. Dalam duel tersebut, AM mengaku kalah.

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“Saya kalah, saya jatuh, saya sudah bengkak semua, mimisan semua,” katanya.

Setelah itu, pelaku bersama rekannya diduga mengejar korban hingga ke sekitar Mall Marvell City. Saat korban mengendarai sepeda motor, keduanya diduga melakukan penyerangan menggunakan celurit dari arah belakang.

Pembacokan viral di Jalan Dinoyo Surabaya terungkap. Pelaku mengaku cemburu karena korban diduga dekat dengan pacarnya dan sempat kabur ke Madura
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TAGS   Polrestabes Surabaya pelaku pembacokan ditangkap pelaku pembacokan jalan dinoyo viral pembacokan jalan dinoyo

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