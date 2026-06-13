20 Adegan Diperagakan dalam Rekonstruksi Pembunuhan Sekuriti Gedung di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Dekky Martyandi (48) sekuriti Graha Darmo Satelit, Sukomanunggal, Surabaya pada Jumat (12/6).

Rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian dan dipimpin Kasubnit Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya Ipda Yosan Bagus Danurwenda dengan dihadiri pihak kejaksaan.

Dalam kegiatan tersebut, tersangka Oktio Agra (26), warga Sememi, Benowo, Surabaya, memperagakan sebanyak 20 adegan.

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"Benar, ada 20 adegan yang diperagakan oleh pelaku berinisial OA," kata Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto.

Tersangka tampak digelandang petugas menuju lokasi rekonstruksi dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan rompi merah.

Selama rekonstruksi berlangsung, Oktio mengikuti arahan penyidik dan memperagakan sejumlah rangkaian kejadian yang terjadi sebelum hingga saat pembunuhan berlangsung.

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Rekonstruksi dimulai sekitar pukul 15.10 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.40 WIB.

Kasus tersebut sebelumnya menghebohkan warga setelah Dekky ditemukan tewas akibat ditusuk di kawasan Graha Darmo Satelit pada Mei 2026.