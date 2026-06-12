Komplotan Pencuri di Magetan Dibekuk Polisi, Sehari Gondol 4 Unit Sepeda Gunung

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Polres Magetan menanangkap dua pelaku komplotan pencurian sepeda gunung. Keduanya yakni Syahrul Minan alias Gendut (37) warga Kabupaten Demak dan Suliyono alias Sul (31) warga Kabupaten Jepara.

Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menjelaskan para tersangka spesialis pencurian sepeda gunung bernilai puluhan jutaan rupiah berhasil ditangkap, setelah sempat beraksi di sejumlah lokasi.

“Aksi mereka terekam kamera pengawas, dan viral di media sosial. Rekaman menampilkan lebih dari satu pelaku masuk ke area rumah warga dengan cara melompati pagar, lalu membawa kabur sepeda gunung yang terparkir di teras,” jelas Erik, Kamis (11/6).

Salah satu aksi pencurian terjadi di kawasan Perumahan Asabri, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Magetan, dengan memanfaatkan situasi lingkungan yang sepi pada malam hari serta minimnya pengawasan keamanan, para pelaku dengan leluasa menjalankan aksinya.

Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan jaket hoodie dan masker, mengangkat sepeda gunung dari teras rumah, melompati pagar, kemudian memasukkan hasil curian ke dalam mobil berwarna silver yang telah disiapkan sebelum melarikan diri.

“Para pelaku mampu mencuri empat sepeda gunung sekaligus dari beberapa lokasi berbeda. Nilai kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah,” katanya.

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Menurutnya, para pelaku sengaja menyasar sepeda gunung dengan harga di atas Rp5 juta karena mudah dijual kembali. Bahkan, dalam sekali beroperasi mereka dapat beraksi di lebih dari satu TKP dalam satu malam.

“Mereka memahami cara menjual sepeda hasil curian dengan cepat agar sulit dikenali pemilik aslinya. Dalam satu kali beraksi bisa mencuri dua hingga empat sepeda di beberapa lokasi berbeda,” ujarnya.