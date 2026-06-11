JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Artis Vicky Prasetyo Dilaporkan ke Polda Jatim Atas Dugaan Penipuan Pembelian Audio

Artis Vicky Prasetyo Dilaporkan ke Polda Jatim Atas Dugaan Penipuan Pembelian Audio

Kamis, 11 Juni 2026 – 19:07 WIB
Artis Vicky Prasetyo Dilaporkan ke Polda Jatim Atas Dugaan Penipuan Pembelian Audio - JPNN.com Jatim
Pemilik Kapten Audio Fajar Ramadhon (kanan) melaporkan Vicky Prasetyo atas dugaan penipuan pembelian audio di Polda Jatim, Kamis (11/6). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presnter sekaligus artis Vicky Prasetyo dan seorang perempuan bernama Fiona Khairunisa dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh Pemilik Kapten Audio Fajar Ramadhon (38).

Vicky dilaporkan atas dugaan penipuan terkait transaksi pengadaan perangkat audio senilai Rp213 juta.

Laporan tersebut didaftarkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur dan tergister dengan nomor LP/B809/VI/2026/SPKT/Polda Jawa Timur, Kamis (11/6) sekitar pukul 13.30 WIB.

Baca Juga:

Fajar menceritakan dugaan penipuan itu bermula saat Vicky memesan satu paket perangkat audio untuk kebutuhan sebuah kafe di Semarang melalui perantara Fiona Khairunisa pada Januari 2026.

“Awalnya hubungan kami baik. Mas Vicky membutuhkan pemasangan audio untuk kafenya di Semarang. Pemesanan dilakukan melalui Saudari Fiona dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran,” kata Fajar usai membuat laporan.

Menurut Fajar, sebelum transaksi dilakukan, tim dari pihak kafe telah datang langsung ke tokonya untuk melihat dan menguji perangkat audio yang akan dibeli. Setelah disepakati, perangkat kemudian dikirim dan dipasang di kafe tersebut.

Baca Juga:

Dalam kesepakatan awal, pembayaran dilakukan dengan skema uang muka 50 persen setelah pemasangan, sedangkan sisanya dicicil selama tiga bulan. Namun hingga kini, Fajar mengaku belum menerima pembayaran sama sekali.

“Setelah barang terpasang, saya langsung menagih DP sesuai kesepakatan. Tapi sampai sekarang tidak ada pembayaran yang masuk. Saya hanya dijanjikan terus,” ujarnya.

Vicky diduga lakukan penipuan pembelian audio di Surabaya, barang dikirim dan dipasang tapi tak kunjung dibayar
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo dilaporkan Vicky Prasetyo penipuan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU