Kesal Sering Diejek Jelek, Pemuda di Jember Bunuh Teman Masa Kecilnya

jatim.jpnn.com, JEMBER - Seorang pemuda berinisial RA (22) warga Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Jember tega membunuh teman masa kecilnya SA (21). Jasad korban dibuang dan akhirnya ditemukan di dalam rumah kosong di Dusun Krajan Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (9/6) sore.

Rumah itu ternyata milik orang tua pelaku, yang memang tidak ditinggali sehari-hari.

Kanit Pidana Umum Sat Reskrim Polres Jember Ipda Andry Yuni Prasetyo menjelaskan kejadian itu bermula saat pemilik rumah tengah berkunjung ke rumah kosong itu untuk melakukan pembersihan secara berkala, Selasa (9/6) sore.

Di tengah proses pembersihan, pemilik mencium bau menyengat sehingga dilakukan penelusuran. Hasilnya, mereka menemukan mayat dalam kondisi mengenaskan di salah satu kamar yang difungsikan sebagai tempat salat.

Mayat tersebut sudah membusuk, dan berwarna hitam, dalam kondisi telungkup dan kepala tertutup tikar.

"Pemilik rumah akhirnya melapor ke perangkat desa setempat, dan meneruskan laporan itu ke Polsek Gumukmas sekitar Pukul 17.00 WIB," kata Ipda Yuni, Kamis (11/6).

Polisi pun melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan dugaan tindak pidana dalam peristiwa itu. Pasalnya, mendapati mayat dalam kondisi kaki terikat, dan ada luka di kepala.

"Kami lakukan penyelidikan, dugaan pelaku mengerucut kepada anak pemilik rumah," kata Andry.