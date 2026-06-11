Diduga Curi Motor, Pria di Pasuruan Diamuk Massa Sebelum Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Seorang pria berinisial A.W (35) warga Kalikajar Kulon, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, diamuk massa seusai diduga mencuri sepeda motor di Desa Kedungrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (9/6) malam.

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno membenarkan peristiwa tersebut. Dia menyebut pelaku diamankan setelah sempat menjadi sasaran amukan warga sebelum petugas tiba di lokasi kejadian.

“Pelaku kami amankan setelah menerima laporan dari Polsek Winongan. Saat ditemukan, pelaku sudah diamuk massa dan langsung kami bawa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Joko, Rabu (10/6).

Peristiwa bermula sekitar pukul 19.15 WIB saat pelaku diduga berpura-pura hendak membeli sepeda motor Honda PCX milik korban berinisial M. Saat itu, korban sedang tidak berada di rumah karena berada di Madura.

Pelaku kemudian datang ke rumah korban dan sempat melakukan pengecekan kendaraan. Namun, saat korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil spion yang diminta pelaku, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di lokasi dan pelaku juga menghilang.

Korban yang mengetahui motornya hilang kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menemukan pelaku di wilayah Desa Karang Tengah, Kecamatan Winongan. Pelaku lalu diteriaki maling hingga warga sekitar turut membantu mengamankan.

“Warga kemudian mengamankan pelaku sebelum akhirnya petugas datang ke lokasi,” jelas Joko.

Petugas Unit Reskrim Polsek Winongan yang dipimpin Kapolsek AKP Nanang Abidin bersama Ka SPKT langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku. Pelaku kemudian dibawa ke RSUD Grati untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka akibat amukan massa.