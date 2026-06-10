Demi Ponsel, Bocah 12 Tahun di Jember Ajak Rekannya Curi Brankas

jatim.jpnn.com, JEMBER - Dua anak di Kabupaten Jember harus berhadapan dengan hukum setelah nekat mencuri brankas berisi uang belasan juta rupiah milik keluarganya sendiri. Ironisnya, aksi tersebut diduga dipicu keinginan untuk memiliki ponsel.

Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Jenggawah, Polres Jember. Kedua anak tersebut masing-masing berinisial P (12), pelajar kelas 5 MI, dan R (17), warga Kecamatan Jenggawah.

Kanit Reskrim Polsek Jenggawah Aiptu Ahmad Rinto menjelaskan, P diduga menjadi otak pencurian dengan mengajak R untuk mengambil brankas milik tantenya sendiri.

“Korban adalah tante dari anak berhadapan hukum P, dia mengajak R yang berusia 17 tahun,” ujar Rinto, Rabu (10/6).

Peristiwa itu terungkap pada Selasa (2/6) sore ketika pemilik brankas, KH (23), pulang ke rumahnya di Kecamatan Jenggawah. Saat itu KH dan ibunya sempat meninggalkan rumah sejak pagi untuk menghadiri acara.

Sekitar pukul 15.00 WIB keduanya kembali, namun baru menyadari sekitar pukul 17.00 WIB bahwa brankas di kamar sudah hilang. Brankas tersebut berisi uang tunai Rp14,5 juta, perhiasan emas, dan jam tangan mewah.

Setelah dilakukan pencarian dan tidak ditemukan, KH akhirnya melapor ke Polsek Jenggawah. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan brankas tersebut dibuang di wilayah Kecamatan Ambulu.

“Brankas dibawa oleh P bersama R, lalu dibuang di daerah Ambulu oleh R,” jelas Rinto.