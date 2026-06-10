JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Fakta Baru Kasus Pembunuhan Bidan di Situbondo, Pelaku Positif Narkoba

Fakta Baru Kasus Pembunuhan Bidan di Situbondo, Pelaku Positif Narkoba

Rabu, 10 Juni 2026 – 09:34 WIB
Fakta Baru Kasus Pembunuhan Bidan di Situbondo, Pelaku Positif Narkoba - JPNN.com Jatim
Tersangka digelandang ke Polres Situbondo, jawa Timur. ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan tenaga kesehatan (nakes) MRD (34), warga Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Tersangka Ahmad Rizky Hidayaturrahman (32) yang tak lain merupakan suami korban, diketahui positif mengandung amfetamin berdasarkan hasil tes urine.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengatakan pemeriksaan urine dilakukan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Situbondo.

Baca Juga:

“Setelah dilakukan tes urine oleh Dokkes Polres Situbondo terhadap pelaku, hasilnya positif mengandung amfetamin atau narkotika jenis sabu,” kata Selimat, Selasa (9/6).

Polisi menduga tersangka merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga kesehatan di RSUD Besuki.

Selimat menjelaskan penyidik Sat Reskrim Polres Situbondo masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi.

Baca Juga:

Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa batu yang diduga digunakan tersangka untuk menganiaya korban hingga meninggal dunia.

“Setelah dilakukan tes urine oleh Dokkes Polres Situbondo terhadap pelaku, hasilnya positif mengandung amfetamin atau narkotika jenis sabu,” ujarnya

Polres Situbondo mengungkap tersangka pembunuhan tenaga kesehatan di RSUD Besuki positif mengandung amfetamin atau sabu-sabu berdasarkan hasil tes urine.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pembunuhan bidan pembunuhan situbondo suami bunuh istri hasil tes urine positif narkoba sabu-sabu Polres Situbondo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU