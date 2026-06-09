Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan di Jalan Dinoyo yang Sempat Viral di Media Sosial

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Reskrim Polsek Tegalsari Surabaya akhirnya meringkus dua pelaku pembacokan terhadap seorang pemuda saat melintas di Jalan Dinoyo Surabaya yang sempat viral beberapa waktu lalu, Sabtu (23/5). Pelaku berinisial AM dan MRA yang merupakan warga Kecamatan Semampir Surabaya, sedangkan korban ialah RFSA (26) warga Lamongan.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan aksi pembacokan itu dipicu masalah terkait masalah asrama. Mulanya, tersangka AM mengajak bertemu korban untuk menanyakan hubungannya dengan seseorang berinisial B, Jumat (22/5).

"Korban menjawab bahwa sudah tidak ada hubungan dengan seseornag berinisial B. Korban juga masih berada di Lamongan dan berada di Surabaya pada malam hari," kata Hadi, Selasa (9/6).

Jawaban itu ternyata tidak membuat tersangka puas. AM tetap ingin bertemu korban.

"Sekitar pukul 23.30 WIB. Korban dan tersangka AM sepakat bertemu di kafe Jalan Dinoyo Surabaya. Korban mengajak temannya berinisial D, tersangka juga membawa teman berinisial MRA,"katanya.

Setibanya di lokasi, tersangka AM berdalih bahwa kafe sedang ramai dan mengajak untuk pindah ke lokasi lain. Korban mengikuti tersangka AM sampai dengan di jalan belakang Mall Marvell City Surabaya.

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"Setiba di Jalan belakang Marvell City Surabaya, tersangka AM mengambil sajam sejenis celurit yang berada di dalam jok sepeda motornya, korban diancam oleh tersangka M dengan kalimat ayo duel saja, sembari memukul korban dengan tangan kirinya," jelasnya.

Tak selang beberapa lama, korban menghampiri tersangka MRB dan menantang jika ingin duel jangan membawa senjata tajam.