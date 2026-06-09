JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kejar Mobil Mencurigakan 14 Kilometer, Perhutani Amankan 7 Gelondong Kayu Jati Ilegal

Kejar Mobil Mencurigakan 14 Kilometer, Perhutani Amankan 7 Gelondong Kayu Jati Ilegal

Selasa, 09 Juni 2026 – 15:33 WIB
Kejar Mobil Mencurigakan 14 Kilometer, Perhutani Amankan 7 Gelondong Kayu Jati Ilegal - JPNN.com Jatim
Petugas Perhutani KPH Saradan, Jawa Timur, mengamankan barang bukti kayu jati gelondongan dan kendaraan truk. ANTARA/HO-Perhutani/vft.

jatim.jpnn.com, MADIUN - Perhutani KPH Saradan mengamankan tujuh gelondong kayu jati yang diduga hasil pembalakan liar di kawasan hutan petak 98B RPH Sebayi, BKPH Jatiketok Utara, Kabupaten Madiun.

Kayu tersebut diamankan setelah petugas melakukan pengejaran terhadap kendaraan yang dicurigai mengangkut hasil penebangan ilegal dari kawasan hutan.

Kepala Seksi Utama Perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH) Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Yudiono mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan petugas di lapangan pada Sabtu (6/6) dini hari.

Baca Juga:

Petugas mendapat informasi adanya kendaraan roda empat yang keluar dari kawasan hutan dengan membawa muatan kayu mencurigakan.

"Petugas mengamankan tujuh batang kayu jati yang berasal dari kawasan hutan Perhutani," kata Yudiono, Senin (9/6).

Menindaklanjuti laporan itu, tim gabungan yang terdiri atas Koordinator Keamanan KPH Saradan, BKPH Jatiketok Utara, BKPH Tulung, dan Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) langsung melakukan pengejaran.

Baca Juga:

Setelah menempuh jarak sekitar 14 kilometer, kendaraan tersebut berhenti di Jalan Raya Tulung-Duren, Dusun Joho, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng.

Namun, saat mengetahui kedatangan petugas, para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan muatan kayu di lokasi.

Perhutani KPH Saradan mengamankan tujuh gelondong kayu jati yang diduga hasil pembalakan liar di kawasan hutan Madiun. Pelaku kabur saat hendak ditangkap.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   perhutani kph saradan pembalakan liar Madiun kayu jati ilegal perhutani saradan pencurian kayu jati

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU