Polres Blitar Bongkar Arena Sabung Ayam di Garum, Warga Sudah Lama Resah

jatim.jpnn.com, BLITAR - Polres Blitar membubarkan sekaligus membongkar arena sabung ayam di Dusun Kemloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah menerima laporan dari masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas keresahan warga yang menilai aktivitas sabung ayam mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

Kasi Humas Polres Blitar Aiptu Saeful Muheni mengatakan pengungkapan arena sabung ayam itu berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada polisi.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan menemukan sejumlah fasilitas yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian sabung ayam.

"Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan pengecekan dan penindakan terhadap sarana yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas perjudian sabung ayam. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan sejumlah fasilitas yang mengindikasikan adanya aktivitas tersebut, kata Saeful, Senin (9/6).

Menurut dia, aktivitas tersebut belum berlangsung lama. Namun, keberadaannya sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Warga khawatir praktik tersebut dapat mengganggu ketenteraman serta memicu gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar. Sebagai tindak lanjut, polisi langsung membubarkan kegiatan tersebut dan membongkar seluruh fasilitas yang ada di lokasi.

"Tindakan ini dilakukan untuk memastikan lokasi tersebut tidak lagi digunakan untuk kegiatan serupa yang meresahkan masyarakat," kata dia.