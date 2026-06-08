Melawan Saat Ditangkap, 2 Pelaku Curanmor 10 TKP di Surabaya Didor Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua warga Bangkalan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) spesialis parkiran minimarket akhirnya ditangkap Unit Reaksi Cepat (URC) Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Kedua pelaku berinisial F (35) dan MM (31) terpaksa didor karena melawan saat ditangkap.

Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M Prasetyo mengungkapkan, dari hasil penyidikan tersangka ini sudah beraksi di 10 TKP sebagian besar menyasar parkiran minimarket.

"Enam TKP pencurian komplotan ini di minimarket, lainnya warung dan rumah," kata M Prasetyo, Senin (8/6).

Prasetyo menjelaskan kedua pelaku ini ditangkap usai mencuri sepeda motor di minimarket Jalan Jakarta, Surabaya, pada (5/11) lalu.

Polisi kemudian menyelidiki dengan melakukan olah TKP. Hingga akhirnya ditemukan identitas tersangka ini.

"Tersangka ini berpindah-pindah tempat tinggal. Kami lakukan pengejaran hingga akhirnya.ia kembali ke Bangkalan," tuturnya.

URC Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian mencari keberadaan keduanya yang sering berpindah-pindah. Kemudian disergap saat berada di rumahnya. Dalam penyergapan polisi menyita kunci T, magnet dan kunci palsu.