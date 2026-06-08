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JPNN.com Jatim Kriminal Melawan Saat Ditangkap, 2 Pelaku Curanmor 10 TKP di Surabaya Didor Polisi

Melawan Saat Ditangkap, 2 Pelaku Curanmor 10 TKP di Surabaya Didor Polisi

Senin, 08 Juni 2026 – 20:02 WIB
Melawan Saat Ditangkap, 2 Pelaku Curanmor 10 TKP di Surabaya Didor Polisi - JPNN.com Jatim
Dua warga Bangkalan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) spesialis parkiran minimarket akhirnya ditangkap Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Foto: Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua warga Bangkalan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) spesialis parkiran minimarket akhirnya ditangkap Unit Reaksi Cepat (URC) Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Kedua pelaku berinisial F (35) dan MM (31) terpaksa didor karena melawan saat ditangkap.

Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M Prasetyo mengungkapkan, dari hasil penyidikan tersangka ini sudah beraksi di 10 TKP sebagian besar menyasar parkiran minimarket.

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"Enam TKP pencurian komplotan ini di minimarket, lainnya warung dan rumah," kata M Prasetyo, Senin (8/6).

Prasetyo menjelaskan kedua pelaku ini ditangkap usai mencuri sepeda motor di minimarket Jalan Jakarta, Surabaya, pada (5/11) lalu.

Polisi kemudian menyelidiki dengan melakukan olah TKP. Hingga akhirnya ditemukan identitas tersangka ini.

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"Tersangka ini berpindah-pindah tempat tinggal. Kami lakukan pengejaran hingga akhirnya.ia kembali ke Bangkalan," tuturnya.

URC Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian mencari keberadaan keduanya yang sering berpindah-pindah. Kemudian disergap saat berada di rumahnya. Dalam penyergapan polisi menyita kunci T, magnet dan kunci palsu.

Pelaku curanmor 10 TKP di Surabaya akhirnya ditangkap, dapat hadiah timah panas
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TAGS   polres pelabuhan tanjung perak surabaya Pelaku curanmor ditangkap pelaku curanmor 10 TKP pekaku curanmor surabaya

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