Polisi Ungkap Dugaan Motif Suami Bunuh Bidan di Situbondo, Dipicu Cemburu

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Pelaku pembunuhan terhadap seorang bidan RSU Besuki Situbondo berinisial MRD menyerahkan diri pada Minggu (7/6). Pelakunya adalah sang suami ARH (31) warga Kabupaten Situbondo.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengungkapkan motif pelaku tega menghabisi nyawa istrinya itu karena cemburu. Pelaku menduga korban masih memiliki hubungan dengan mantan kekasihnya.

Dugaan tersebut memicu kecemburuan yang berujung pada aksi pembunuhan.

“Motif sementara yang kami dalami adalah adanya rasa cemburu dari terduga pelaku. Namun demikian, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk melengkapi seluruh alat bukti dan keterangan saksi,” jelas Selimat, Senin (8/6).

Dia menjelaskan setelah menerima laporan penemuan mayat, tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan. Di tengah proses penyelidikan, pelaku ternyata menyerahkan diri ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan mengakui perbuatannya.

"Pelaku menyerahkan diri dan mengaku telah melakukan pembunuhan," kata Selimat.

Dalam proses olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut, berupa satu buah batu berbentuk oval yang diduga terdapat bercak darah.

Kemudian, sepasang sandal milik korban, ranting kayu yang digunakan untuk menutupi tubuh korban, satu unit sepeda motor milik korban, sebuah helm, tas punggung berisi barang pribadi, serta tas berisi perlengkapan medis.