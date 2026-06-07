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Rumah Eks Wali Kota Surabaya Disatroni Maling, Pelaku Terekam CCTV

Minggu, 07 Juni 2026 – 18:30 WIB
Rumah Eks Wali Kota Surabaya Disatroni Maling, Pelaku Terekam CCTV - JPNN.com Jatim
Rumah Eks Wali Kota Surabaya Disatroni Maling, Pelaku Terekam CCTV. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rumah mantan Wali Kota Surabaya, Raden Soekotjo Sastrodinoto, di kawasan Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, disatroni maling pada Jumat (5/6) siang. Aksi dua pelaku terekam kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di lokasi.

Peristiwa tersebut baru diketahui sekitar pukul 16.30 WIB setelah dua asisten rumah tangga (ART) yang berada di rumah menemukan salah satu kamar dalam kondisi berantakan. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada keluarga penghuni rumah.

Cucu Soekotjo berinisial NW mengatakan ayahnya segera memeriksa rekaman CCTV setelah menerima laporan dari para ART.

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Dari rekaman tersebut diketahui dua pria tak dikenal masuk ke area rumah sekitar pukul 13.00 WIB saat kondisi rumah sedang sepi.

“Kedua ART berada di bagian belakang rumah. Saat menuju bagian depan, mereka melihat kamar sudah terbuka dan isi lemari berantakan. Setelah dicek CCTV, terlihat ada dua orang masuk ke rumah sekitar pukul satu siang,” ujar NW, Sabtu (6/6).

Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor.

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Mereka mengenakan jaket hitam, celana panjang berwarna biru muda, helm, dan sandal jepit. Salah satu pelaku memakai masker, sedangkan rekannya tidak.

NW menduga para pelaku telah mengincar rumah tersebut dan memanfaatkan situasi saat penghuni tidak berada di bagian depan rumah.

Rumah mantan Wali Kota Surabaya Raden Soekotjo Sastrodinoto disatroni maling. Pelaku terekam CCTV, namun tak ada barang berharga yang hilang
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TAGS   Kota Surabaya rumah eks wali kota surabaya eks wali kota surabaya rumah disatroni maling

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