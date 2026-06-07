Polrestabes Surabaya Tangkap 8 Pemuda Diduga Akan Lakukan Pengeroyokan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Jogoboyo Sat Samapta Polrestabes Surabaya mengamankan delapan pemuda yang diduga hendak melakukan aksi pengeroyokan di kawasan Jalan Banyu Urip, Surabaya, Jumat (6/6) dini hari.

Peristiwa tersebut bermula saat anggota Sat Samapta yang sedang melaksanakan patroli rutin melintas di sekitar simpang empat Girilaya-Kupang sekitar pukul 02.15 WIB.

Petugas kemudian menerima laporan dari dua remaja yang meminta pertolongan karena mengaku akan dikeroyok oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari salah satu kelompok pesilat.

Mendapat laporan tersebut, Tim Jogoboyo 1 dan Tim Jogoboyo 2 Sat Samapta Polrestabes Surabaya langsung melakukan pengejaran terhadap para terduga pelaku.

Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika mengatakan petugas berhasil mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam rencana aksi pengeroyokan tersebut.

“Setelah menerima laporan dari dua korban yang meminta bantuan, anggota kami langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan delapan terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti,” ujar AKBP Erika.

Delapan orang yang diamankan masing-masing berinisial A (25), RA (16), DE (16), PG (15), CDA (16), VASS (15), RYN (17), dan H (17). Sebagian besar dari mereka masih berstatus pelajar.

Sementara itu, dua korban yang meminta pertolongan kepada petugas diketahui berinisial A (17) dan R (17), warga Buduran, Sidoarjo.