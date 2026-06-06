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Lawan Polisi saat Digerebek, 3 Maling Motor di Surabaya Ditembak Kakinya

Sabtu, 06 Juni 2026 – 18:20 WIB
Lawan Polisi saat Digerebek, 3 Maling Motor di Surabaya Ditembak Kakinya - JPNN.com Jatim
Salah satu komplotan curanmor yang ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap polisi. Foto:Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menangkap tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang selama ini meresahkan warga.

Ketiganya terpaksa ditembak pada bagian kaki karena melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri saat digerebek di sebuah indekos di kawasan Jalan Margomulyo, Tandes, Rabu (3/6).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial HR (40) warga Tambak Lumpang, Sukomanunggal, AE (33), dan AS (36) warga Simo Jawar, Sukomanunggal.

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Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan tindakan tegas terukur diberikan karena para pelaku tidak kooperatif saat hendak diamankan.

"Ketiga pelaku ini tidak menyerah, melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Sehingga dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas terhadap ketiganya untuk melumpuhkan," kata Luthfie, Jumat (5/6).

Sebelum melakukan penangkapan, petugas Resmob terlebih dahulu melakukan pengintaian selama empat hari.

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Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sedikitnya lima lokasi berbeda di Surabaya.

"Saat ini mereka sudah diamankan di Mapolrestabes Surabaya. Berdasarkan keterangan yang diberikan, mereka sudah melakukan aksi di lima TKP," ujarnya.

Polrestabes Surabaya menembak tiga pelaku curanmor yang melawan dan mencoba kabur saat digerebek di sebuah kos di kawasan Margomulyo, Tandes.
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TAGS   curanmor curanmor ditembak Polrestabes Surabaya curanmor surabaya Maling motor surabaya pencurian motor surabaya

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