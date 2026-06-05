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Melawan Saat Ditangkap, Polisi Tembak Pelaku Perampokan di Bondowoso

Jumat, 05 Juni 2026 – 16:40 WIB
Melawan Saat Ditangkap, Polisi Tembak Pelaku Perampokan di Bondowoso - JPNN.com Jatim
Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo. (tengah) saat memberikan keterangan pers terkait penangkapan curanmor. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Polres Bondowoso menangkap pelaku perampokan menggunakan senjata tajam berinisial S (51). Tersangka terpaksa di dor karena mencoba melawan saat ditangkap.

S melakukan aksi perampokan di sebuah rumah Desa Jirekmas Kecamatan Cermee, Bondowoso.

Pelaku merupakan tetangga desa korban. Aksi perampokan ini dilakukan dengan cara mendobrak pintu rumah korban.

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Saat berhasil masuk ke dalam rumah korban, pelaku membekap mulut dan mengikat tangan korban. Pelaku bahkan mengancam korban dengan celurit besar.

Bukan cuma itu, pelaku juga memukuli kepala korban menggunakan gagang clurit. Selanjutnya pelaku mengambil seluruh perhiasan yang ada di dalam rumah korban.

Aksi perampokan ini lalu dilaporkan ke polisi. Penyelidikan kemudian dilakukan, hingga menemukan titik terang keberadaan pelaku.

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Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan setelah mengetahui keberadaan terduga pelaku, tim Opsnal Polres Bondowoso lantas melakukan penangkapan di tempat persembunyian pelaku.

"Kami terpaksa melakukan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap," ungkap Aryo, Jumat (5/6).

Pelaku perampokan di Bondowoso ditembak polisi saat ditangkap karena melawan petugas.
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TAGS   Bondowoso Polres Bondowoso pelaku perampokan pelaku perampokan bondowoso perampokan bondowoso

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