Pria di Bangkalan Tewas Dibacok Kakak Ipar, Polisi Buru Pelaku

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Seorang pria berinisial SF (40) warga Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia, Rabu (4/6). Korban mengalami luka usai dibacok dibagian perut.

Pelakunya ialah JL (50) yang merupakan kakak ipar korban. Usai melakukan penganiayaan, pelaku melarikan diri.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan kejadian itu bermula saat pelaku baru saja tiba rumah setelah dari Surabaya, sekitar pukul 19.30 WIB.

"Pelaku berjabat tangan dengan korban. Namun, tidak berselang lama pelaku mengeluarkan senjata tajam. Lalu diayunkan ke bagian perut korban," kata Agung, Kamis (4/6).

Seusai melakukan penganiayaan, pelaku melarikan diri. Saat ini, Polisi masih berusaha memburu korban.

"Kami masih melakukan pengejaran terhadap pelaku," katanya.

Akibat kejadian itu, korban langsung dibawa ke RSUD Syamrad Bangkalan untuk mendapat perawatan. Namun, SF mengehembuskan napas terkahir saat dalam perjalan menuju rumah sakit.

Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami luka robek sepanjang 20 centimeter pada perut bagian kiri hingga mengenai usus halus. (mcr23/jpnn)