Penadah Sapi Curian di Lumajang Ditangkap, Polisi Temukan Senjata Api Rakitan

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sat Reskrim Polres Lumajang menangkap seorang penadah sapi hasil pencurian berinisial AG (34), warga Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Dalam pengembangan kasus tersebut, polisi juga menemukan senjata api rakitan beserta amunisi saat memburu dua pelaku utama pencurian sapi yang hingga kini masih buron.

Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto mengatakan penangkapan AG bermula dari laporan masyarakat terkait sebuah mobil pikap Mitsubishi L-300 yang mengangkut seekor sapi yang diduga hasil pencurian.

"Setelah dilakukan pengejaran hingga wilayah Kecamatan Jatiroto, kendaraan tersebut dihentikan dan diamankan," kata Suprapto, Kamis (5/6).

Dari hasil pemeriksaan, AG mengaku mendapatkan sapi tersebut dari salah satu pelaku utama berinisial BK. Sapi itu dibelinya dengan harga Rp10 juta.

"Saat diinterogasi, AG mengaku mendapatkan sapi tersebut dari BK dengan harga Rp10 juta," ujarnya.

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Polisi kemudian menyita barang bukti berupa seekor sapi induk blasteran warna hitam dan satu unit mobil pikap Mitsubishi L-300 yang digunakan mengangkut ternak tersebut.

Pengembangan kasus selanjutnya mengarah kepada dua terduga pelaku utama, yakni BK dan MHF (23), warga Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang.