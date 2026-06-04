JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Dua WN Malaysia Ditangkap di Juanda, Selundupkan 1.290 Ml Narkoba Etomidate

Dua WN Malaysia Ditangkap di Juanda, Selundupkan 1.290 Ml Narkoba Etomidate

Kamis, 04 Juni 2026 – 14:09 WIB
Dua WN Malaysia Ditangkap di Juanda, Selundupkan 1.290 Ml Narkoba Etomidate - JPNN.com Jatim
Kepala Polresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing (kiri) bersama jajaran, menunjukkan barang bukti narkoba cair dalam ungkap kasus di Sidoarjo, Rabu (3/6/20206). (ANTARA FOTO/Umarul Faruq

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap dua warga negara (WN) Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis etomidate melalui Bandara Internasional Juanda.

Dua tersangka berinisial MHH dan MR ditangkap bersama barang bukti tiga botol etomidate dengan total volume mencapai 1.290 mililiter.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi yang diberikan petugas Bea Cukai Juanda.

Baca Juga:

"Kami menerima informasi dari petugas Bea Cukai dan langsung melakukan penindakan bersama hingga menangkap seorang warga negara Malaysia yang diduga membawa zat terlarang melalui Bandara Juanda," kata Tobing, Rabu (3/6).

Kasus tersebut terungkap pada 4 Mei 2026 saat petugas menerima laporan mengenai seorang penumpang yang dicurigai berperan sebagai kurir narkoba ketika menjalani pemeriksaan di area kedatangan internasional Terminal 2 Bandara Juanda.

Petugas kemudian mengamankan MHH di area pelataran bandara dan membawanya ke kantor Bea Cukai Bandara Juanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan tiga botol cairan yang kemudian diuji di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Hasil uji laboratorium memastikan cairan tersebut mengandung etomidate yang termasuk narkotika golongan II sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Polresta Sidoarjo menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga menyelundupkan 1.290 ml etomidate melalui Bandara Juanda.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kurir narkoba malaysia narkoba etomidate Polresta Sidoarjo peredaran narkoba internasional Bandara Juanda bea cukai juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU