Modus Kenalan Lewat Aplikasi Kencan, 2 Curanmor di Madiun Diringkus Polisi

Selasa, 02 Juni 2026 – 21:30 WIB
Polres Madiun Kota ungkap 3 kasus curanmor dengan 4 tersangka residivis. Dua pelaku gunakan modus kenalan lewat aplikasi kencan sebelum beraksi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polres Madiun Kota mengungkap tiga kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi selama April–Mei 2026.

Dari pengungkapan tersebut, empat tersangka residivis berhasil diamankan, termasuk dua pelaku yang menggunakan modus perkenalan melalui aplikasi kencan untuk melancarkan aksinya.

Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan para pelaku diamankan dari sejumlah lokasi kejadian berbeda di wilayah Kota Madiun

“Dalam kurun waktu April sampai Mei 2026, kami mengungkap tiga kasus curanmor dengan empat tersangka yang semuanya merupakan residivis,” ujar Wiwin dalam konferensi pers di Mapolres Madiun Kota, Selasa (2/6).

Keempat tersangka masing-masing berinisial RIS (25) warga Nambangan Kidul, MAG (36) warga Nganjuk, serta DMF (20) warga Magetan bersama DP warga Tulungagung.

Salah satu kasus menjadi sorotan karena melibatkan modus perkenalan melalui aplikasi kencan. Tersangka MAG diketahui berkenalan dengan korban melalui aplikasi tersebut sebelum melakukan aksi pencurian.

“Pelaku berkenalan dengan korban lewat aplikasi jodoh, lalu mengajak bertemu di sekitar Masjid Agung. Saat korban diajak makan, pelaku mengambil kunci motor dan membawa kabur kendaraan saat korban lengah,” jelasnya.

Selain itu, dua tersangka lainnya juga melakukan aksi curanmor di rumah kos di Jalan Ciliwung, Taman Kota Madiun, serta satu kasus lainnya di Jalan S. Parman.

