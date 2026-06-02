Polres Kediri Tangkap Warga Bogor Pelaku Pencurian Pecah Kaca 13 TKP

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Warga bogor berinisial SML (40) akhirnya ditangkap Sat Reskrim Polres Kediri diduga menjadi pelaku pencurian dengan modus pecah kaca. Tak tanggung-tanggung, aksinya itu telah dilakukan di 13 lokasi di wilayah Kediri Raya.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menjelaskan kasus ini terungkap bermula saat korban yang merupakan seorang perempuan menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca saat makan sate di Jalan Sersan Bahrun, Kelurahan Merican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Selasa (29/5).

"Seusai makan, korban mendapati kaca mobilnya telah pecah dan sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan hilang. Dari kejadian tersebut, korban kehilangan tas dan uang tunai senilai Rp3 juta," katanya.

Atas laporan itu, tim bergerak melakukan upaya penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap SML, satu minggu setelah laporan.

"Alhamdulillah, terungkap tanggal 25, kurang dari satu minggu. Ini terungkap, kemudian setelah kita lakukan interograsi, ada kejadian di 13 TKP di wilayah Kediri dan sekitar," katanya.

Dari total 13 TKP tersebut, enam berada di wilayah Kota Kediri, empat di Kabupaten Nganjuk, dan tiga lainnya di wilayah Jombang.

"Modusnya pelaku melakukan patroli menggunakan sepeda motor melihat kendaraan roda empat yang terparkir dianggap aman kemudian modus-nya adalah melakukan pecah kaca, mengambil barang-barang berharga kemudian pelaku pergi," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, polisi memperkirakan total kerugian akibat aksi pelaku di 13 titik tersebut mencapai Rp30 juta hingga Rp40 juta.