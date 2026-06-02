JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal KPK Ungkap 4 Tersangka Korupsi Gedung Pemkab Lamongan, Inilah Identitasnya

KPK Ungkap 4 Tersangka Korupsi Gedung Pemkab Lamongan, Inilah Identitasnya

Selasa, 02 Juni 2026 – 18:30 WIB
KPK Ungkap 4 Tersangka Korupsi Gedung Pemkab Lamongan, Inilah Identitasnya - JPNN.com Jatim
Arsip foto - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026). (ANTARA/Rio Feisal)

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan identitas empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

Identitas para tersangka diungkap saat KPK menyampaikan daftar pihak yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa (2/6).

“Pemeriksaan terhadap para pihak terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Pemkab Lamongan. Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama MS, AAB, MYM, dan HDH,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Baca Juga:

Budi menjelaskan MS merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Lamongan.

Sementara itu, AAB diketahui menjabat Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian MYM merupakan Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-2019 sekaligus Direktur CV Absolute.

Adapun HDH merupakan Manajer Umum Divisi Regional III PT Brantas Abipraya (Persero) periode 2015-2019.

Baca Juga:

Sebelumnya, KPK pada 15 September 2023 mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

Saat itu lembaga antirasuah telah menetapkan tersangka, namun identitas mereka belum diumumkan kepada publik.

KPK mengumumkan identitas empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun 2017-2019.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   korupsi pemkab lamongan korupsi gedung pemkab lamongan KPK tersangka korupsi pengumuman tersangka korupsi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU