JPNN.com Jatim Kriminal 2 Eksekutor Penyekapan Lansia di Surabaya Terima Ratusan Juta Rupiah, Begini Pengakuannya

Senin, 01 Juni 2026 – 21:00 WIB
Polrestabes Surabaya tangkap dua pelaku yang diduga menjadi ekskutor dalam kasus penyekapan lansia bernama Kusnadi Chandra. Foto: tangkapan layar Instagram luthfie.daily

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakta baru terungkap dalam kasus penyekapan Kusnadi Chandra (80), warga Pacarkeling, Tambaksari, Surabaya.

Dua pelaku yang berperan sebagai eksekutor, AJS (31) dan UMTS (38) mengaku menerima bayaran ratusan juta rupiah selama membantu aksi yang berlangsung hampir satu tahun tersebut.

Kedua tersangka yang berasal dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah, itu diketahui bekerja atas perintah tersangka utama, Lisa Andriana (31), warga Jakarta Utara yang berdomisili di sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Surabaya.

Kasus ini menjadi sorotan setelah terungkap bahwa selama korban berada dalam penguasaan para pelaku, harta miliknya diduga dikuras hingga mencapai Rp2,8 miliar. Selain uang tunai, sejumlah perhiasan emas milik korban juga dilaporkan hilang.

Dalam video pemeriksaan yang diunggah melalui akun Instagram Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, Senin (1/6), kedua tersangka membeberkan peran mereka dalam aksi tersebut.

AJS dan UMTS mengaku awalnya direkrut dengan alasan untuk menjaga seorang lanjut usia. Dari pekerjaan itu, keduanya menerima imbalan berbeda, masing-masing sekitar Rp100 juta dan Rp280 juta.

“Disuruh menjaga lansia. Kalau melawan diminta untuk dipegangi. Korban waktu itu sempat bertanya, ‘Saya mau diapakan ini?’,” ujar salah seorang tersangka saat diperiksa.

Kepada penyidik, keduanya juga menjelaskan kronologi awal penyekapan. Menurut pengakuan mereka, tindakan itu dilakukan setelah Lisa Andriana memberikan isyarat kepada para eksekutor untuk bertindak terhadap korban.

Pengakuan tersangka yang diduga menjadi eksekutor dalam kasus penyekapan dan pencurian uang lansia sebesar Rp2,8 miliar
