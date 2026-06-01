Polisi Kembangkan Kasus Penyekapan Lansia di Surabaya, Dua Eksekutor Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menangkap dua pelaku lain dalam kasus penyekapan pria lanjut usia (lansia) dengan tersangka utama LA (31).

Keduanya ialah AJS (31) dan UMTS (38) warga Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang berperan sebagai eksekutor di lapangan.

Polisi mengembangkan kasus lansia tersebut seusai menangkap LA (31) sebagai tersangka utama dan NA selaku orang suruhan dari LA.

LA merupakan warga Kota Jakarta Utara dan berdomisili di sebuah apartemen di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya yang menyekap KC (80).

KC adalah warga Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya sekaligus ayah dari pacar pelaku, Agus Pranoto. Korban disekap oleh pelaku sejak Oktober 2025, sampai dengan April 2026.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan korban disembunyikan di sebuah rumah kontrakan di Perum Graha Cepu Indah Blok B, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada September 2025.

“Kondisi korban tidak ada alat komunikasi, tidak diberikan kebebasan untuk beraktifitas di luar rumah, dengan cara dikunci dari luar rumah,” jelas Edy, Senin (1/6).

Edy menyebut AJS dan UMTS menjalankan perintah dengan imbalan uang yang diberikan oleh LA serta terlibat dalam perencanaan skenario, yang sudah dirancang sebelumnya.