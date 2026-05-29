Kasus Polisi Dianiaya di Surabaya, TNI AL Bantah Ada Pembacokan

Jumat, 29 Mei 2026 – 20:02 WIB
Ilustrasi penganiayaan. Ilustrator: Ardissa Barack/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Oknum anggota TNI yang diduga melakukan pemukulan terhadap Kanit Samapta Polsek Tegalsari Iptu Agus Mujiono akhirnya terungkap.

Terduga pelaku berinisial Mayor MOT diketahui berasal dari matra Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (AL).

Kabagpen AAL Letkol Laut (KH) Arief Kurnianto memastikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayor MOT.

Namun, Arief membantah adanya pembacokan dalam insiden yang terjadi di kawasan Tegalsari, Surabaya, tersebut.

“Yang kami terima, tidak ada pembacokan atau tidak ada yang dibacok,” kata Arief, Senin (25/5).

Menurut dia, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan terduga pelaku hanya melakukan pemukulan.

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan jumlah korban karena kasus masih dalam proses pendalaman.

“Intinya yang saya dapat memang ada pemukulan,” ujarnya.

