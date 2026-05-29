Warga & Polisi di Surabaya Diduga Jadi Korban Penganiayaan Oknum TNI hingga Pingsan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peristiwa berdarah terjadi di sebuah tempat hiburan malam kawasan Jalan Dr Wahidin, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Minggu (24/5) dini hari.

Seorang oknum TNI berinisial MOT (40) berpangkat mayor diduga menganiaya seorang warga sipil dan anggota polisi hingga terluka.

Insiden itu terjadi di Hensman Coffee and Spirit sekitar pukul 01.00 WIB.

Salah satu warga sekitar berinisial GD mengatakan korban warga sipil sempat terlihat berlari dalam kondisi berlumuran darah.

“Tidak tahu awal permasalahannya apa. Tiba-tiba sekitar pukul 01.00 WIB, ada orang lari berlumuran darah,” kata GD, Senin (25/5).

Menurut dia, korban diduga dikejar oleh pelaku hingga ke kawasan Jalan MH Thamrin.

GD menyebut korban kembali mengalami penganiayaan di lokasi kedua tersebut.

“Pelakunya satu orang. Korbannya lari sampai gang sebelah,” ujarnya.